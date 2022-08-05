Teşkilat Dizisi Konusu Ne? Teşkilat Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi oyuncuları kimdir? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat en çok gündeme oturan diziler arasında yer aldı. Hem konusu hem de birbirinden renkli oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir ekibin iş ve özel hayatını seyirciyle buluşturan Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değindik. İşte merak edilen tüm detaylar…