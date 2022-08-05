Teşkilat Dizisi Konusu Ne? Teşkilat Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi oyuncuları kimdir? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat en çok gündeme oturan diziler arasında yer aldı. Hem konusu hem de birbirinden renkli oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir ekibin iş ve özel hayatını seyirciyle buluşturan Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değindik. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-05 22:11:10
Teşkilat Dizisi Konusu Nedir?
Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak ekranlarda yerini aldı. Bu dizide Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslararası alanda dikkat çeken İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilâtı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilmesi konu edinir. Kurulacak olan bu ekip deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kâğıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Heyecan dolu Teşkilat dizisi her bölümü ile milyonların dikkatini üzerine çekmedir.
Teşkilat Dizisi Nerede Çekiliyor?
Teşkilat dizisi başkent Ankara'da çekimleri gerçekleşmekte. Teşkilat dizisi çekimleri Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan vb. gibi Ankara'nın birçok ilçesinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosu
- Yavuz Bingöl-ADEM
- Ezgi Eyüboğlu-CEREN
- Ahmet Uğur Say-GÜRCAN
- Tuncer Salman-HAKKI
- Nihat Altınkaya-HULKİ
- Mesut Akusta-METE
- Ezgi Şener-PINAR
- Çağlar Ertuğrul-SERDAR
- Hakan Boyav-TÖVBEKâR
- Serdar Yeğin-UZAY
- Gürkan Uygun-YILDIRIM
- Deniz Baysal Yurtçu-ZEHRA
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