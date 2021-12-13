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Teşkilat'a şaşırtan transfer! Yasak Elma'nın yıldızı Teşkilat dizisinin kadrosuna geçti
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat'a şaşırtan transfer! Yasak Elma'nın yıldızı Teşkilat dizisinin kadrosuna geçti

Teşkilat'a şaşırtan transfer! Yasak Elma'nın yıldızı Teşkilat dizisinin kadrosuna geçti

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat oyuncu kadrosunu her geçen güngenişletiyor. Son olarak Yasak Elma dizisinden oyuncu transferi ile gündeme geldi.

1 Saat Önce
2021-12-13 09:02:23
Teşkilat'a şaşırtan transfer! Yasak Elma'nın yıldızı Teşkilat dizisinin kadrosuna geçti

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat bomba bir transfere imza attı. Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Teşkilat dizisi, Fox TV'nin iddialı yapımı Yasak Elma'nın yıldızını kadrosuna dahil etti. Yasak Elma dizisinde Avukat Metin karakterini canlandıran Bahattin Gök, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna katıldı.

Yasak Elma'da Halit Argun'un şirket avukatı Metin karakterine hayat veren Bahattin Gök'ün Teşkilat dizisinde emniyet müdürü olarak yer alacağı iddia ediliyor.

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Şimdilerde ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarında pazar akşamları boy gösteren yapım, hayranları tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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