Teşkilat 54. bölüm tek parça full hD izle | Teşkilat Zehra (Deniz Baysal) estetikli mi?

Teşkilat 54. bölüm tek parça full hD izle | Teşkilat dizisi bu hafta, başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın estetik haberleriyle gündeme geldi. Peki ama Teşkilat'ta neler oldu, bu hafta dizinin konusu ne? Teşkilat Zehra (Deniz Baysal) estetikli mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Teşkilat 54. bölüm tek parça full hD izle | Teşkilat dizisi bu hafta, başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın estetik haberleriyle gündeme geldi. Peki ama Teşkilat'ta neler oldu, bu hafta dizinin konusu ne? Teşkilat Zehra (Deniz Baysal) estetikli mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Teşkilat 54. bölüm konusu

Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Efkar ise Ömer'in kendisini görüp görmediği konusunda telaşlanır. Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine'in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini yapar.

Ömer ve Zehra, Teşkilat'ın başlattığı operasyonla sahaya iner. u zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir. Korkut, kardeşi Zeynep'in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir.

Teşkilat 54.bölüm izle

TRT 1 ekranlarına Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisinin 54. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın estetiksiz hali

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal'ın estetiksiz hali gündem oldu. Peki bir değişim gözlemlenemeyen önceki fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...