Teşkilat 50. bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu, bölüm konusu ne?

Teşkilat 50. bölüm izle | Sevilen dizi Teşkilat, yeni başrol oyuncusuyla yeni sezonuna devam ediyor. Dizinin son bölümü oldukça nefes kesici bitti. Peki Teşkilat son bölümde neler oldu, bölüm konusu ne? İşte Teşkilat dizisine dair merak edilenler...

Teşkilat 50. bölüm izle | Sevilen dizi Teşkilat, yeni başrol oyuncusuyla yeni sezonuna devam ediyor. Dizinin son bölümü oldukça nefes kesici bitti. Peki Teşkilat son bölümde neler oldu, bölüm konusu ne? İşte Teşkilat dizisine dair merak edilenler...

Teşkilat 50. bölüm izle

Yeni bölümü yayınlanan Teşkilat dizisinin 50. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Ömer, fedakarca talip olduğu ölüm görevinden başarıyla dönerek karanlık yapının kurmayı planladığı terör devleti hedefine ket vurmuştur. Yolları kesişen iki eski arkadaş Ömer ve Zehra, bulundukları bölgeden çıkmak zorundadır. David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye'ye gönderilir. Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul'da çeşitli terör eylemleri yaşanır.

3. Sezon oyuncuları

Teşkilat dizisinin son sezonunda oyuncu değşikliğne gidildi. İlk bölümlerinde ölerek diziden çıkanlara, Çağlar Ertuğrul da katıldı. Yeni sezonun yeni başrol oyuncusu Murat Yıldırım oldu.