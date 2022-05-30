Teşkilat 48. bölüm izle sezon finali | Youtube Teşkilat sezon finali izle tek parça full

Teşkilat 48. bölüm izle sezon finali | TRT 1 ekranlarında 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan ve sezon finaliyle izleyicisini ağlatan Teşkilat dizisinin son bölümü araştırılıyor. Peki ama Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Youtube Teşkilat sezon finali izle tek parça full...

TRT 1 ekranlarında 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan ve sezon finaliyle izleyicisini ağlatan Teşkilat dizisinin son bölümü araştırılıyor. Peki ama Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Youtube Teşkilat sezon finali izle tek parça full...

Teşkilat 48. bölüm izle sezon finali

Teşkilat dizisinin sezon finali olan 48.bölümü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Yıldırım'ın yakalanmasının ardından ‘Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir. Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır.

Devamı ve daha fazlası Teşkilat 48. bölümde...

Teşkilat yeni sezon ne zaman?

Sezon finali yapan Teşkilat dizisinin 49. bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor. Henüz bir açıklama gelmese de eylül ayında dizinin kaldığı yerden devam edeceği söylentiler arasında yer alıyor.