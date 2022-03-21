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Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?

Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?

Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Kimyasal silah planlarının sonu ne olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat 39. bölüm ful izle ve 3. bölüm linki...

1 Saat Önce
2022-03-21 11:36:09
Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Kimyasal silah planlarının sonu ne olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat 39. bölüm ful izle ve 3. bölüm linki...

Teşkilat 39. bölüm ful izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümü olan 39. bölümünü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 39. BÖLÜM LİNKİ TIKLAYINIZ...

Teşkilat 39. bölüm özeti

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır.

Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü?

Tuncer Salman'ın canlandırdığı Hakkı Dayı karakterinin diziden ayrılmadığı bilinse de konu hakkında da bir açıkalma yapılmadı. Dayı karakterinin yeni bölümde yer alması bekleniyor. .

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