DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir? Mehmet Güllü nereli? Mevlüt Güllü hangi üniversitede görevli?
ABD’deki evsizler peş peşe öldürülüyor
Benzin mazota dev indirim kapıda | Mazota indirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir?
FED faiz kararı ne zaman olacak? FED 2022 Mart faiz arttıracak mı ?
Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?
Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle
Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort
Marvel filmlerinden tanınan William Hurt kimdir? William Hurt öldü mü?
Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan hükümete 'Ukrayna' çağrısı
ÖSO’nun kurucusu Albay Esad: Önce muhalifler içinde temizlik yapılması lazım
Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı
Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...
Süleyman Soylu'nun acı günü
Rusya'dan çıkan ABD şirketlerinin temsilcisinden Türkiye'ye kritik ziyaret
Tıp Bayramı nedir Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı resmi tatil mi?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?

Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?

Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümü yayınlandı. Her hafta izleyicisini ekrana kitleyen Teşkilat yeni bölümüyle heyecan vericiydi. Peki ama Teşkilat dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Teşkilat 38. bölüm full HD linki...

1 Saat Önce
2022-03-14 16:33:18
Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümü yayınlandı. Her hafta izleyicisini ekrana kitleyen Teşkilat yeni bölümüyle heyecan vericiydi. Peki ama Teşkilat dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Teşkilat 38. bölüm full HD linki...

Teşkilat 38. bölüm tek parça izle

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü olan 38. bölümü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 38. BÖLÜM LİNKİ...

Teşkilat son bölümde neler oldu?

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir. Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir. Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş