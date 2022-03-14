Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?

Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümü yayınlandı. Her hafta izleyicisini ekrana kitleyen Teşkilat yeni bölümüyle heyecan vericiydi. Peki ama Teşkilat dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Teşkilat 38. bölüm full HD linki...

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümü yayınlandı. Her hafta izleyicisini ekrana kitleyen Teşkilat yeni bölümüyle heyecan vericiydi. Peki ama Teşkilat dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Teşkilat 38. bölüm full HD linki...

Teşkilat 38. bölüm tek parça izle

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü olan 38. bölümü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 38. BÖLÜM LİNKİ...

Teşkilat son bölümde neler oldu?

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir. Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir. Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. .