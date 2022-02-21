Teşkilat 35. bölüm tek parça izle | Teşkilat yeni bölüm (35.bölüm) full HD izle

Teşkilat 35. bölüm tek parça izle | Teşkilat dizisinin son bölümü yine heyecan vericiydi. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümünde Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyun kurduğu planı öğrenir ve kendi planını oracıkta devreye sokar. Peki Teşkilat dizisinin 35. bölümünde daha neler oldu? Teşkilat yeni bölüm (35.bölüm) full HD izle...

Teşkilat dizisinin son bölümü yine heyecan vericiydi. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümünde Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyun kurduğu planı öğrenir ve kendi planını oracıkta devreye sokar. Peki Teşkilat dizisinin 35. bölümünde daha neler oldu?

Teşkilat 35. bölüm tek parça izle

Serdar'ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

Diğer yanda ekip Serdar'ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım'ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete'nin de Yıldırım'a bir sürprizi vardır.

Teşkilat dizisinin yeni bölümü olan 35. bölümü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 35. BÖLÜM LİNKİ...

Teşkilat reytinglerde zirvede!

Reyting sonuçları Teşkilat dizisi için belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat dizisi aldı.

AB Grubunda ise ikinci sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı. .