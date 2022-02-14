Teşkilat 34. bölüm tek parça izle | Teşkilat'ta neler oldu? Teşkilat yeni bölüm (34) full HD izle

Teşkilat 34. bölüm tek parça izle | Teşkilat dizisinin bir önceki bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin bittiği yerde izleyicinin bütün soruları cevapsız kaldı. Peki ama Teşkilat yeni bölümünde neler oldu? Teşkilat dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat 34. bölüm full HD izle...

Teşkilat 34. bölüm tek parça izle | Teşkilat dizisinin bir önceki bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin bittiği yerde izleyicinin bütün soruları cevapsız kaldı. Peki ama Teşkilat yeni bölümünde neler oldu? Teşkilat dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat 34. bölüm full HD izle...

Teşkilat 34. bölüm tek parça izle

Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırın ortasında blur kendini. Saldırı sonrasında Çetin'in kapısının çalması ve beklenmedik birinin gelmesi diziye ayrı bir heyecan katacak. Teşkilat dizisinin 34. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Teşkilat'ta neler oldu?

Teşkilat dizisinin son bölümü heyecan doruktaydı. İşte 34. bölüm özeti;

Yıldırım'ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.

Diğer yanda Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır. .