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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat yeni bölüm tek parça izle

Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat yeni bölüm tek parça izle

Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat dizisinin son bölümü heyecan verici bir şekilde bitti. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler tek parça linkini arıyor. Peki ama dizide neler oldu? Teşkilat son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat yeni bölüm tek parça kesintisiz izle...

2 Saat Önce
2022-02-07 01:44:05
Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat yeni bölüm tek parça izle

Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat dizisinin son bölümü heyecan verici bir şekilde bitti. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler tek parça linkini arıyor. Peki ama dizide neler oldu? Teşkilat son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat yeni bölüm tek parça kesintisiz izle...

Teşkilat 33. bölüm

Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur. Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

Teşkilat yeni bölüm tek parça izle

Teşkilat Dizisinin Son Bölümünü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Teşkilat Oyuncuları

Kadrosunda birçok büyük ismi ağırlayan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

İlk bölümü 7 Mart 2021'de yayınlanan dizinin hayran kitlesi oldukça geniş.

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