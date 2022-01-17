Teşkilat 30. bölüm izle | Teşkilat son bölüm full tek parça izle

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümü heyecanla bekleniyordu. Peki ama Teşkilat dizisinin 30. bölümünde neler oldu? Teşkilat dizisinin özeti ve 30. bölüm full tek parça izle...

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümü heyecanla bekleniyordu. Peki ama Teşkilat dizisinin 30. bölümünde neler oldu? Teşkilat dizisinin özeti ve 30. bölüm full tek parça izle...

Teşkilat 30. bölüm izle

Teşkilat dizisinin son bölümünde;

Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar'ın elindedir. Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.

Yıldırım kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer. Ekip, Çelik Kalkan'ın Yıldırım'ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.

Teşkilat dizisinin yeni yayınlanan 30. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... .