Teşkilat 29. bölüm ne zaman? Teşkilat yeni bölüm tarihi | Teşkilat son bölüm full izle

Teşkilat 29. bölüm ne zaman? Teşkilat dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Her pazar günü izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta enden yayınlanmadı, ekranlarda neden yok? Teşkilat son bölüm full izlemek isteyenler ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Teşkilat 29. bölüm detayları...

Teşkilat 29. bölüm ne zaman? Teşkilat dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Her pazar günü izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta enden yayınlanmadı, ekranlarda neden yok? Teşkilat son bölüm full izlemek isteyenler ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Teşkilat 29. bölüm detayları...

Teşkilat 29. bölüm ne zaman?

Teşkilat dizisinin 29. bölümü henüz yayınlanmadı. Yılbaşı nedeniyle tatil kararı alan Teşkilat dizisinin kadrosu, 9 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek.

Teşkilat dizisinin bir önceki bölümünde; Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

Teşkilat 28. bölümü izlemek için Tıklayınız...

Teşkilat yeni bölüm tarihi

Teşkilat dizisinin 29. bölümü henüz yayınlanmadı fakat dizi için fragman yayınlandı.

Teşkilat 29. bölüm fragmannı yayınlandı. İzlemek için Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.