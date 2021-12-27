Teşkilat 15. bölüm tek parça izle | Teşkilat son bölüm full HD izle

Teşkilat 15. bölüm tek parça izlemek isteyenler için full yayınlandı. Aksiyon, heyecan, aşk, komedi her kategoriyi 15. bölümde içerisinde barındıran Teşkilat dizisinin bu bölümünde neler oldu? Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 15. bölüm full izle...

Teşkilat 15. bölüm tek parça izlemek isteyenler için full yayınlandı. Aksiyon, heyecan, aşk, komedi her kategoriyi 15. bölümde içerisinde barındıran Teşkilat dizisinin bu bölümünde neler oldu? Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 15. bölüm full izle...

Teşkilat 15. bölüm tek parça izle

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır. Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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