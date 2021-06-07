Teşkilat 14. bölüm full izle | Teşkilat son bölüm tek parça takılmadan HD izle

Teşkilat 14. bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisi yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 14. bölüm ile sezon finali yapan dizi muhteşem bir sonla bitti. İzleyiciler dizinin yeni sezonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Teşkilat dizisi 14. bölümü izlemeyi kaçıranlar internetten dizinin son bölümünü izlemenin yöntemini arıyor. Teşkilat 14. bölüm (son bölüm) tek parça takılmadan, donmadan, full HD izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

Teşkilat 14. bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisi yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 14. bölüm ile sezon finali yapan dizi muhteşem bir sonla bitti. İzleyiciler dizinin yeni sezonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Teşkilat dizisi 14. bölümü izlemeyi kaçıranlar internetten dizinin son bölümünü izlemenin yöntemini arıyor. Teşkilat 14. bölüm (son bölüm) tek parça takılmadan, donmadan, full HD izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

TRT'nin reytin rekortmeni dizizisi Teşkilat 6 haziran Pazar akşamı yayınlanan bölümü ile izleyicileri bir kez daha ekran başına bağladı. Dizi 14. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalini televizyondan izlemeyi kaçıranlar Teşkilat 14. bölüm full izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Teşkilat dizisi 14. bölümünü izlemek isteyenler Teşkilat son bölüm (14. bölüm) tek parça takılmadan HD izle seçeğini araştırıyor.

TEŞKİLAT 14. BÖLÜM İZLE (SEZON FİNALİ)

TEŞKİLAT 14. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 14. bölümü izleyicileri keran başına bağladı. 14 bölümde yaşanankar kısaca şöyle özetlenebilir: Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Türk televizyon dizisi. TRT 1'de yayınlanmaktadır. Teşkilat, Tims&B imzalı bir projedir.

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini anlatıypr.. Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul Serdar

Mesut Akusta Mete

Deniz Baysal Yurtcu Zehra

Ezgi Şenler Pınar

Tuncer Salman Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya Hulki

Serdar Yeğin Uzay

Ahmet Uğur Say Gürcan

Mehmet Usta Zayed Fadi

Ezgi Eyüboğlu Ceren

Serkan Genç Mervan

TEŞKİLAT REYTİNG SONUÇLARI

Teşkilat dizisi reytinglerde zirvede bulunuyor. TRT1'in sevilen dizisi Teşkikat 30 Mayıs Pazar günü reyting sonuçlarında Totalde ve AB'de zirvede yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 30 MAYIS

1 TESKILAT

2 SURVIVOR

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 TESKILAT (OZET)

5 KEFARET

6 COK GUZEL HAREKETLER 2

7 HAVA DURUMU

8 TOSUN PASA (T.S)

9 SHOW ANA HABER

10 KEFARET (OZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI - 30 MAYIS

1 TESKILAT

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 TESKILAT (OZET)

4 SURVIVOR

5 KEFARET

6 COK GUZEL HAREKETLER 2

7 HAVA DURUMU

8 TOSUN PASA (T.S)

9 SHOW ANA HABER

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.