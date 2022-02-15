Tesadüflerin ahengi: Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Nerede, ne zaman çekildi?

2020 yılında bir dönem vizyonda olan ve beğenileri toplayan Aşk Tesadüfleri Sever'in 2. filminin konusu nedir. Aşk Tesadüfleri Sever 2 nerede, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU NEDİR?

Birbirlerini delilercesine seven ancak birliktelikleri imkansız bir hale gelmiş Sema ve Niko'nun aşk hikayesini anlatır. İmkansızlık ise o donemin siyasi gerginliği olarak tanımlanır. Sema Türk bir ailenin kızı ike Niko ise Rum bir ailenin oğludur. Dolayısı ile o dönemde Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da makus talihleri onları hep ayrı yerlere sürükler. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. Acaba ilk filmin tesadüflerle dolu örüntüsü devam filminde de kendisini gösterip bu iki hikâye arasında bir bağlantı kurulabilecek midir?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi Hüzzam Film ve Böcek Film stüdyolarında çekimlerini tamamladı 31 Ocak 2020'de vizyona girdi.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever 2, Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren dram ve romantik türündeki Türk sinema filmidir.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCULARI NEDİR?

Nesrin Cavadzade (Defne)

Yiğit Kirazcı (Kerem)

Elif Doğan (Sema'nın gençliği)

Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)

Hülya Gülşen Irmak (Nuran)

Levent Can (Yorgo)

Türkü Turan (Aylin)

Eli Mango (Marika)

Zuhal Olcay (Sema)

Uğur Polat (Niko)

Erkan Can (Kemal) .