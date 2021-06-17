Tatil için film önerileri | Evde canı sıkılanlara en iyi filmler listesi

Tatil için film önerileri | Yaz aylarının gelmesiyle milyonlarca kişi tatil planı yapmaya başladı. Öğrenciler, memurlar, işçiler... Tatile çıkacak olanlar şimdiden tatilde izleyecekleri filmleri de araştırmaya başladı. Film izleyerek güzel vakit geçirmek isteyenler film önerileri araştırması yapıyor. Tatile çıkamayacak olanlar da vakitlerini evlerinde geçirecek. Ancak evde can sıkıntısı yaşayanlarda çareyi film izlemekte buluyor. İşte evde canı sıkılanlar için en iyi filmler listesi. 2021 film önerileri ve izlenmesi gereken filmler en iyi filmleri sizler için derledik.

Tatil için film önerileri | Yaz aylarının gelmesiyle milyonlarca kişi tatil planı yapmaya başladı. Öğrenciler, memurlar, işçiler... Tatile çıkacak olanlar şimdiden tatilde izleyecekleri filmleri de araştırmaya başladı. Film izleyerek güzel vakit geçirmek isteyenler film önerileri araştırması yapıyor. Tatile çıkamayacak olanlar da vakitlerini evlerinde geçirecek. Ancak evde can sıkıntısı yaşayanlarda çareyi film izlemekte buluyor. İşte evde canı sıkılanlar için en iyi filmler listesi. 2021 film önerileri ve izlenmesi gereken filmler en iyi filmleri sizler için derledik.

Korona virüs pandemisi ile birlikte tüketimi en fazla artan şeylerin başında film izlemek geliyor. Evde kalan milyonlarca kişi film ve dizi izleyerek vakit geçirmeye başladı. Bu dönemde film izleme alışkanlığı olmayanlar bile kendilerine güzel bir alışkanlık edindi. Korona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla vatandaşlar bir nebze de olsa rahatladı. Yaz tatilene çıkacak olanlar bavullarını hazırlarken tatilde izleyecekleri filmleri de seçmeye çalışıyor. Bu konuda kararsız kalanlar için film önerileri hazırladık.

TATİL İÇİN FİLM ÖNERİLERİ

Tatile çıkacak olanların yanlarında götürmeleri gerekene en iyi 10 filmi sizler için derledik. İşte en iyi film önerilerinde size sunduğumuz 10 film;

Schindler'in Listesi

Schindler'in Listesi de siyah beyaz formatta çekilmiş bir filmdir. Nazi Almanyası'nda yaşanan vahşeti anlatan film 8.9 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmeni usta isim Steven Spielberg'dir. Bu film de mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.

Esaretin Bedeli

1994 yılında gösterime giren Esaretin Bedeli filmi 9.2 IMDb puanına sahiptir. Film tüm zamanların en iyi yapımları arasında gösterilmektedir. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.

Yeşil Kitap

Siyahi insaların ırkçı saldırıalra uğradığı dönemin amerikasında geçen film izleyicileri başka bir dünyaya götürürüyor. Yeşil Kitap'ın 8.2 IMDb puanı var. Filmi izlemizi tavsiye ederiz.

Parazite

Parazite Güney Kore yapımlı bir filmdir. Son zamanların en çok konuşulan filmeri arasındadır. Film fakir ve zengin arasındaki ilişkileri komedi tarzında gözler önüne sermiştir. Filmin 8.6 IMDb puanı bulmaktadır.

Titanic

Titanic'i eğer hala izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Film 1997 yılında gösterime girdi ve tüm dünyada büyük bir ses getirdi.

Baba serisi

Baba filmi serisi de en iyi filmler listesi içinde üst sıralarda kendine yer buluyor. Filmin birincisinin 9.2 IMDb puanı var.

12 Öfkeli Adam

12 Öfkeli Adam filmi 1957 yılında gösterime girmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi film 12 adamın hikayesini anlatır. IMDb puanı 8.9 olan filmi eğer izlemediyseniz mutlaka öneririz.

Yüzüklerin Efendisi serisi

Yüzüklerin efendisi serisi de Dünya'nın en iyi filmleri arasındadır. Film görsel efektleri ile izleyicileri büyülüyor. İzleyicilere mistik bir dünya keyfi yaşatan filmin IMDb puanı 8.9'dur.

Avengers serisi

Marvel evrenin en çok ilgi çeken serisinden biri olan Avengers 8.7 IMDb puanı ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.

Interstellar

Bilim kurgu sevenler için Intersttellar filmini kesinlikle tavsiye ederiz. Interstellar filmi 8.6 IMDb puanına sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.