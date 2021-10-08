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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Tamer Karadağlı: Şimdiki oyuncular inandırıcı gelmiyor

Tamer Karadağlı: Şimdiki oyuncular inandırıcı gelmiyor

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı 'Dur Bir Dinle'ye konuştu.

1 Saat Önce
2021-10-08 18:23:40
Tamer Karadağlı: Şimdiki oyuncular inandırıcı gelmiyor

'Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor, inandırıcı gelmiyorlar'

54 yaşındaki Karadağlı, genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:

"Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken 'Bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar?' hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor.

tamer-karadagli

"Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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