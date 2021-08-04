Sweet Tooth dizisi Netflix'ten 2. sezonu yayınlanacak

Oyuncu Christian Convery'nin başrolünde yer aldığı Netflix dizisi Sweet Tooth, 2. sezon onayı aldı. Dizinin ikinci sezonu, toplam 8 bölümden oluşacak.

DC'nin çizgi roman uyarlaması Sweet Tooth dizisi 2. sezon onayı aldı. Resmi duyuruya göre fantastik dizi, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.

Netflix'in ilk sezonu, 4 Haziran 2021'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk dört hafta içerisinde 60 milyon kullanıcıya ulaşan Sweet Tooth dizisi, birer saatlik 8 bölümden oluşacak.

Dizinin yaratıcısı Jim Mickle, 2. sezonda yürütücü yapımcı, senarist, yönetmen ve dizi sorumlusu olarak geri dönecek.

Netflix'ten 2. sezon onayı alan, Kanadalı Jeff Lemire tarafından yaratılan ve 2009 yılında ilk baskısı DC Comics çatısı altında yer alan Vertigo tarafında yayımlanan Sweet Tooth serisinin uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosunda Christian Convery, Game of Thrones dizisinde rol alan Nonso Anozie, Utopia ve Les Misérables gibi yapımlarla tanınan Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, The Last Man on Earth dizisinde yer alan Will Forte ve James Brolin yer alıyor.

SWEET TOOTH KONUSU NEDİR?

Sweet Tooth dizisi, Gus adında yarı insan yarı geyik olan bir çocuğun ormandaki evinden ayrılarak şiddetli bir tufandan sonra yerle bir olan dış dünyayı keşfini anlatıyor. Post-apokaliptik bir evren kurulan çizgi romanda, insanlardan ve kendi gibi melezlerden oluşan bir gruba katılan Gus, ne olduğunu anlamak ve kendi kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışır.

Dizinin yaratıcısı Jim Mickle, dizinin 2. sezon onayı alması hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki insanların geyik çocuğumuza nasıl aşık olduğunu deneyimlemek heyecan verici ve oldukça iç açıcıydı. Netflix ile işbirliğimizi sürdürmek ve Gus ile arkadaşlarını olağanüstü yolculuklarını devam ettirmek için daha heyecanlı olamazdık" sözlerini kullandı. (HaberGlobal)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.