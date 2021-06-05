Netflix'in yeni orijinal içeriği Sweet Tooth yayınlanmaya başlandığı bir kaç gün içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin ilk sezonunu bir çırpıda bitiren izleyiciler Sweet Tooth 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunu araştırmaya başladı. Yarı insan yarı geyik olan küçük bir çocuğun hikayesini masalsı dille anlatan Sweet Tooth'un yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki Sweet Tooth yeni sezon ne zaman başlayacak? Sweet Tooth 2. sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Netflix'in yeni orijinal içeriği Sweet Tooth yayınlanmaya başlandığı bir kaç gün içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin ilk sezonunu bir çırpıda bitiren izleyiciler Sweet Tooth 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunu araştırmaya başladı. Yarı insan yarı geyik olan küçük bir çocuğun hikayesini masalsı dille anlatan Sweet Tooth'un yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki Sweet Tooth yeni sezon ne zaman başlayacak? Sweet Tooth 2. sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

4 Haziran 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başlanan Sweet Tooth milyonlarca kişi tarafından izlendi. Başrollerinde Başrol Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar'ın yer aldığı dizi fantastik konusu ile Netflix'in en çok sevilen dizileri araısna gireceğe benziyor. Sweet Tooth 1. sezon bölümlerini bitiren izleyiciler şimdiden 2. sezonu merakla bekliyor. Peki Sweet Tooth 2. sezon ne zaman çıkacak? Sweet Tooth yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sweet Tooth 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dizi henüz çok taze. Sweet Tooth 2. sezona ililin yorum yapabilmek için dizinin izleyiciler tarafından sindirilmiş olmasını beklemek gerekiyor. İzleyiciden gelecek tepkilere göre dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceğine yapımcılar karar verecek. Sweet Tooth 2. sezon izleyiciler tarafından beğenilmişe benziyor. Sweet Tooth 2. sezonun çıkması muhtemel görünüyor. Ancak Sweet Tooth 2. sezon ne zaman çıkacak sorusuna net bir cevap veremeyiz. En iyi ihtimale göre dizi Haziran 2022 gibi 2. sezonu ile izleyicinin karşısına çıkabilir.

Sweet Tooth yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sweet Tooth yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair dizi yapımcılarından henüz resmi açıklama gelmedi.

Sweet Tooth konusu nedir?

Kıyamet sonrası dünyada tehlikelerle dolu bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.

Sweet Tooth, Kanadalı Jeff Lemire tarafından yazılan ve çizilen ve DC Comics'in Vertigo baskısı tarafından yayınlanan bir Amerikan çizgi roman sınırlı serisidir. Bazıları tarafından "Mad Max Bambi ile tanışıyor" olarak adlandırılan[1], bazı yaratıkların insan/hayvan melezleri olduğu, çoğunlukla kırsal bir kıyamet sonrası ortamda gerçekleşir. Orijinal dizinin Ocak 2013'te tamamlanmasının ardından, The Return altyazılı bir devam filmi Kasım 2020'de yayınlanmaya başladı ve 4 Haziran 2021'de Netflix'te bir televizyon dizisi uyarlaması yayınlandı.

Sweet Tooth kaç bölüm?

4 Haziran 2021'de yayınlanmaya başlanan Sweet Tooth 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Sweet Tooth oyuncuları kimler?

Christian Convery: Gus

Nonso Anozie: Tommy Jepperd

Adeel Akhtar: Aditya Singh

Aliza Vellani: Rani Singh

Stefania Owen: Bear

Dania Ramirez: Aimee Eden

Neil Sandilands: Steven Abbot

Will Forte: The Father

James Brolin: Narrator

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.