Survivor Koro kimdir?

Survivor Yunan yarışmacıları merak ediliyor. Survivor Yunan yarışmacıları arasında yer alan Karolina'nın kim olduğu ve instagram adresi araştırılıyor. İşte Survivor Karolina hakkında bilgiler...

Survivor'da bu akşam için oynanan oyunda Yunan ve Türk yarışmacılar birleşti. Birçok izleyici Survivor Yunan yarışmacıları arasında yer alan Karolina'nın kim olduğunu merak ediyor.

Survivor Karolina kimdir, instagram adresi ne?

Survivor'da Koro olarak seslenilen yarışmacının adı Carolina Jacqueline Kalyvas'tır. Karolina'nın kişisel koçluk yaptığı biliniyor. Sosyal medya hesabında yaklaşık 49 bin takipçisi bulunan Yunan yarışmacı Karolina @carolinajacq adresini kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.