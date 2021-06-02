DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Para yerine tuz ister misiniz?
Fransa, 'devletin istikrarsızlaştırılmasına' karşı ajans kuracak
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
Bakan Selçuk: Planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak
Survivor Koro kimdir?
Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?
Gazze'de 'şüpheli bir cisim' patladı: 2 ölü
Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı?
Fenerbahçe'den ''Emre Belözoğlu'' açıklaması
Kralın kızı Şeytan Kalesi'nin neresinde?
Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı
İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi
Parker filmi konusu ne, oyuncuları kim?
3 yılda en çok kazayı kamyoncular yaptı
Turizm için 'sineklere de bütçe' aktarılmış

Survivor Koro kimdir?

Survivor Yunan yarışmacıları merak ediliyor. Survivor Yunan yarışmacıları arasında yer alan Karolina'nın kim olduğu ve instagram adresi araştırılıyor. İşte Survivor Karolina hakkında bilgiler...

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 22:08:43
Survivor Koro kimdir?

Survivor'da bu akşam için oynanan oyunda Yunan ve Türk yarışmacılar birleşti. Birçok izleyici Survivor Yunan yarışmacıları arasında yer alan Karolina'nın kim olduğunu merak ediyor.

Survivor Karolina kimdir, instagram adresi ne?

Survivor'da Koro olarak seslenilen yarışmacının adı Carolina Jacqueline Kalyvas'tır. Karolina'nın kişisel koçluk yaptığı biliniyor. Sosyal medya hesabında yaklaşık 49 bin takipçisi bulunan Yunan yarışmacı Karolina @carolinajacq adresini kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş