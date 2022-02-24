Survivor bu akşam kim elendi? 23 Şubat SMS oy sıralaması Survivor sonuçları

Survivor bu akşam kim elendi? 4 yeni eleme adayının olduğu gecede; geçtiğimiz gün kavga eden Hikmet ve Yasin'in diskalifiye olup olmadığı belirlendi. Peki ama 3 Şubat SMS oy sıralaması Survivor sonuçlarına göre adaya kim veda etti? Survivor ünlüler gönüllüler bu akşam kim adaya veda etti? İşte detaylar...

4 yeni eleme adayının olduğu gecede; geçtiğimiz gün kavga eden Hikmet ve Yasin'in diskalifiye olup olmadığı belirlendi. Peki ama 3 Şubat SMS oy sıralaması Survivor sonuçlarına göre adaya kim veda etti? Survivor ünlüler gönüllüler bu akşam kim adaya veda etti? İşte detaylar...

Survivor bu akşam kim elendi?

Survivor'da dün akşam ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Bu duruma göre; All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan'dı.

Bu isimler arasından elenen isim Yunus Emre oldu ve adaya veda etti...

Surrvivor ne demek?

İngilizce olan Survivor kelimesinin Türkçe karşılığı "hayatta kalan" demektir. Geniş çaplı manasına bakılması gerekirse kelime tam olarak "bir rekabet ya da savaş durumu sırasında hayatta kalan son kişi" anlamını çağrıştırmak için kullanılır.

İngilizcede bu kelime kazazedeler ya da kaybolan kişiler için kullanılır.

.