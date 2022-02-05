Survivor beklenmedik kavga! Nagihan Berna’ya neden saldırdı?
TV8 ekranlarında yayınlanan program Survivor, 16. Bölüm fragmanıyla gündem konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda, Nagihan’ın Berna’ya saldırması en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Survivor 16. Bölümde neler olacak? Nagihan ve Berna neden kavga ediyor?
2022-02-05 15:20:05
Survivor All Star 16. bölümde kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımı, potaya aday koymamak için bu oyunu kazanmak istiyor. 16. bölüme yaşanan kavgalar damgasını vuracak. Özellikle beklenmedik şekilde gelişen Nagihan ve Berna arasındaki kavga şimdiden gündem konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda Nagihan'ın Berna'ya saldırdığı gösteriliyor. Peki, Nagihan ve Berna neden kavga ediyor? İşte merak edilen haberin detayı…
Survivor 16. Bölümde neler olacak?
V8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında kırmızı ve mavi takımlardan birçok ismin gerilim yaşadığı görülüyor. Yayınlanan fragmanda Nisa Sercan tartışması, Birsen'in bayılması, yeni yedeklerin gelmesi ve Nagihan'ın Berna'ya saldırdığı gösteriliyor.
Survivor 16.bölüm fragmanını izle
Survivor All Star kadrosu kimlerden oluşuyor?
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik
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