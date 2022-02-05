Survivor beklenmedik kavga! Nagihan Berna’ya neden saldırdı?

TV8 ekranlarında yayınlanan program Survivor, 16. Bölüm fragmanıyla gündem konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda, Nagihan’ın Berna’ya saldırması en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Survivor 16. Bölümde neler olacak? Nagihan ve Berna neden kavga ediyor?

Survivor All Star 16. bölümde kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımı, potaya aday koymamak için bu oyunu kazanmak istiyor. 16. bölüme yaşanan kavgalar damgasını vuracak. Özellikle beklenmedik şekilde gelişen Nagihan ve Berna arasındaki kavga şimdiden gündem konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda Nagihan'ın Berna'ya saldırdığı gösteriliyor. Peki, Nagihan ve Berna neden kavga ediyor? İşte merak edilen haberin detayı…

Survivor 16. Bölümde neler olacak?

V8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında kırmızı ve mavi takımlardan birçok ismin gerilim yaşadığı görülüyor. Yayınlanan fragmanda Nisa Sercan tartışması, Birsen'in bayılması, yeni yedeklerin gelmesi ve Nagihan'ın Berna'ya saldırdığı gösteriliyor.

Survivor 16.bölüm fragmanını izle

Survivor All Star kadrosu kimlerden oluşuyor?

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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