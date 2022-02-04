Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında yarışan Batuhan Karacakaya Twitter’da gündem konusu haline geldi. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir ve neden Twiter’da gündem oldu?

Acun Medya tarafından hazırlanan ve Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı yarışmacılarıyla sürekli gündeme gelmekte. Twitter'da gündem konusu olan Batuhan Karacakaya'nın biyografisi birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

Batuhan Karacakaya kimdir ve nerelidir?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu 'dur. Annesinin ismi Gülhayat Karacakaya, babasının ismi ise Birol Karacakaya'dır. Oyuncu çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalamıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Batuhan Karacakaya üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

Batuhan Karacakaya neden Twiter'da gündem oldu?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat'ta doğduğu için. Sosyal medya platformu olan Twitter'da gündem konusu haline gelmiştir.

Batuhan Karacakaya oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

2011- Aşk Tesadüfleri Sever

2010- Dersimiz Atatürk

2010- Bekle Beni

2012- Uzun Hikâye -

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