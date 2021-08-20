Türk televizyon dizilerinden son zamanlarda büyük bir ilgi gören Kardeşlerim dizisi, her defasında reyting kırarak en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Kardeşlerim dizisinin başrol karakterlerindenAsiye(Su Burcu Yazgı Coşkun), dizide dikkat çeken karakterlerden biri haline geldi. Peki Kardeşlerim dizisi Asiye kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında? Su Burcu Yazgı Coşkun aslen nerelidir? Bu konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar…

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi kardeşlerimin oyuncu kadrosuna Asiye karakteriyle dahil olan Su Burcu Yazgı muhteşem oyunculuk yetenekleri ile izleyici ekrana kitledi. Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğailk olarak 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Su Burcu Yazgı Coşkun bir süre çocuk oyuncu olarak ekranlarda yer aldı. Hem oyunculuğu ile hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı diziler neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir, Nerelidir?

Şimdiye dek birçok film ve dizide yer alan genç oyuncu Su Burcu Coşkun, rol almış olduğu Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla izleyiciden takdir gördü. Şu anda ise ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ile beğeni toplamakta. Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 yılında İstanbul'da doğdu. 17 yaşındaki Türk sinema ve dizi-film oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerinehenüz 8 yaşındayken çocuk oyuncu olarak başlamıştır.Başarılı sosyal medya fenomeni Pera Güzel Sanatlar lisesinde eğitim görmekte. Kardeşlerim, Karadayı, Kadın, Kırmızı Oda, Bizim hikâye, Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı diziler

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Asiye (Su Burcu Yazgın Coşkun) yer aldığı diziler şu şekildedir;

Kardeşlerim (Asiye Eren, ATV, NGM Medya, 2020),

Kırmızı Oda (Güler),

Bizi Hatırla (İrem, Sinema Filmi),

Sana Bir Sır Vereceğim-2013 (Zeynep, Televizyon Dizisi),

Sen Üzülme (Mine, Televizyon Filmi),

Dabbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi),

Kuzgun (Naz, Star TV, Ay Yapım, 2019),

Bizim Hikâye (Ceylan, Fox, Medyapım, 2018),

Kadın (Bahar'ın gençliği, Fox, 2017)

Kara Yazı (Songül Uluçınar, Kanal D, 2017),

Aşk Yeniden (Elif Su Günay, Fox, 2015-2016),

Karadayı (Neşe, ATV, Ay Yapım, 2014),

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.