Stranger Things’in final sezonuyla ilgili şaşırtan karar

Tüm dünyada merakla izlenen, adına fan kulüpler kurulan Stranger Things’in 5. ve muhtemel son sezonuyla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi. Dizinin yaratıcıları, yeni sezonda çoğunlukla dizinin ana karakterlerine odaklanmak istediklerini belirttiler.

4. sezonuyla Netflix'in bu yaz en çok konuşulan yapımı olan Stranger Things dizisinin 5. sezonu için heyecanlı bir bekleyiş var. 5. sezonda neler olacağı merak konusuyken geçen günlerde dizinin senaristleri, çalışmalara başladıklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmışlardı.

Dizinin yapımcılarından yeni sezon planlarına dair yeni açıklamalar da geldi. Webtekno'nun haberine göre Stranger Things yaratıcıları, eski sezonlarda olduğu gibi her sezon yeni karakterler eklemek yerine 5. sezonda ana karakterlerin üzerine yoğunlaşmak istediklerini belirttiler.

Yeni sezonda ana karakterlerin hikâyelerine yoğunlaşılacak

Dizinin yaratıcıları Matt ve Russ Duffer, dizinin 5. ve son sezonu için yeni oyuncu eklemelerini azaltmayı planlıyor. Ross Duffer, bir röportajda "5. sezon için yeni karakterler eklemeye direnmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, sanırım ana karakterlere odaklanabilmek için bunu yapmamaya çalışıyoruz" dedi.

Aslında Duffer kardeşler, diziye yeni karakterler eklemek konusunda uzmanlaştılar. Hatta diziye 3. sezonda gelen Max karakteri kalıcı oldu. 4. sezondaki Eddie Munson karakterinin de buna örnek olduğu biliniyor.