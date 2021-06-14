Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Yabancı Şeyler 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? | ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 4. sezonun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Peki Yabancı Şeyler 4. sezon ne zaman başlayacak? 1980'lerin kurgusal kasabası Hawkins'te yaşanan tuhaflıkları konu edinen dizinin 4. sezonu bu kez Hawkins dışında geçecek gibi duruyor. Jim Hopper’ın ölmediği Rusya'da bir zindanda tutulduğu ortaya çıkmıştı. Dizinin hayranları Stranger Things 4. sezonun çıkış tarihinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. Dizinin milyonlarca izleyicisi Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor.

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak, başlayacak? | ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 4. sezonun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. 1980'lerin kurgusal kasabası Hawkins'te yaşanan tuhaflıkları konu edinen dizinin 4. sezonu bu kez Hawkins dışında geçecek gibi duruyor. Jim Hopper'ın ölmediği Rusya'da bir zindanda tutulduğu ortaya çıkmıştı. Dizinin hayranları Stranger Things 4. sezonun çıkış tarihinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. Dizinin milyonlarca izleyicisi Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor. İşte Stranger Things 4. sezona dair yeni detaylar...

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonuna dair bir açıklama bekleniyor. Bilim kurgu ve korku türündeki Stranger Things (Yabancı Şeyler) dizisi 4. sezonun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hawkins Ulusal Laboratuvarı'nda başlayan macera diziyi yeni sezonda Hawkins dışına sürükleyecek. "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrenin dünyayı ele geçirmeye çalıştığı anlatılan dizide yeni bölümlerin çıkış tarihi bekleniyor. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Yabancı Şeyler 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte Stranger Things 4. sezona dair detaylar...

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 3. sezonu 4 Temmuz 2019'da yayına girmişti. Aradan geçen zamana rağmen yeni sezonun gelmemesi dizi hayranlarını üzdü. Dizinin hayranları sürekli Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sormasına rağmen soruya net bir yanıt gelmedi. Salgından gelen gecikmeden dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizini en iyi ihtimale göre 2022 yılının yaz aylarında gösterime gelmesi bekleniyor. Ancak bu da sadece bir tahmin. Stranger Things 4. sezona ilişkin net bir tarih henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Stranger Things 4. sezona dair detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Stranger Things 4. sezon fragmanı

Stranger Things Netflix'in en çok izlenen dizisi

Stranger Things dizisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi. Stranger Things'in 3'üncü sezonu dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi olarak açıklandı.

Stranger Things dizisi sezonları ve bölümleri

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon: 2022 yılı yaz ayları (Tahmin)

Stranger Things konusu nedir?

Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı.

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

Stranger Things oyuncuları kim?

Millie Bobby Brown- Rol: Eleven

Finn Wolfhard- Rol: Mike

Winona Ryder- Rol: Joyce

Gaten Matarazzo- Rol: Dustin

Noah Schnapp- Rol: Will

Caleb McLaughlin- Rol: Lucas

Sadie Sink- Rol: Max

Joe Keery- Rol: Steve

Natalia Dyer- Rol: Nancy

Charlie Heaton- Rol: Jonathan

Maya Hawke- Rol: Robin

Priah Ferguson- Rol: Erica

Cara Buono- Rol: Karen

Brett Gelman- Rol: Murray

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.