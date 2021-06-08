Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon başladı mı?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi Stranger Things'in yeni bölümleri dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. 3. sezonun yayınlanmasının üzerinden seneler geçti ancak yeni sezon bir türlü gelmedi. Stranger Things 4. sezon fragmanının yayınlanmasından sonra Stranger Things yeni sezon başladı mı sorusu sorulmaya başlandı. Dizide Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi Stranger Things'in yeni bölümleri dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. 3. sezonun yayınlanmasının üzerinden seneler geçti ancak yeni sezon bir türlü gelmedi. Stranger Things 4. sezon fragmanının yayınlanmasından sonra Stranger Things yeni sezon başladı mı sorusu sorulmaya başlandı. Dizide Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen fantastik türdeki dizi Stranger Things'in yeni sezonu dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Pandemi nedeniyle çekimleri geciken dizinin 4. sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Stranger Things'in 3. sezonu 4 Temmuz 2019'da yayına girmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen Stranger Things 4. sezona ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlanması dizi tutkunlarını heyecanlandırdı. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things'in sevilen karakterlerinden ve baaşrol oyuncularından Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezona dair flaş açıklamalarda bulundu. Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ne zaman olacak sorusuna "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacak" dedi. Bu açıklama diziyi kısa sürede görmeyi uman milyonlarca kişiyi üzdü. Stranger Things 3. sezn 2019 yazında yayınlanmıştı. 3. sezon ile 4. sezon arasında bu kadar zaman farkı olması hiç şüphesiz korona virüs pandemisinin etkisinden kaynaklanıyor. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna hem dizi yapımcılarından hem de Netflix'ten resmi ve net bir açıklama gelmedi ancak Stranger Things 4. sezonun Mart ya da Nisan 2022'de yayınlanması bekleniyor.

Stranger Things yeni sezon başladı mı?

Stranger Things 4. sezon henüz başlamadı. Dizinin fragmanı yayınlandı ancak dizinin yayın tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Jim Hopper'dan Stranger Things 4. sezona dair açıklama

Dizide Jim Hopper karakterine hayat veren David Harbour, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın sunduğu talk show‘a katıldı ve programda dizinin prodüksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Harbour çok fazla detay vermekten kaçınsa da, Stranger Things 4. sezon çekimlerinin ağustos ayında bitmiş olacağını ifade etti.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things Netflix'te yayınlanan ABD bilim kurgu ve macera dizisidir. Dizi, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu edinir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

Stranger Things Netflix'in en çok izlenen dizisi

Netflix, merakla beklenen fantastik dizisi Stranger Things'in 3'üncü sezonunu 4 Temmuz'da dünya ile paylaştı. Yayınlandığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılaşan Stranger Things, dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi olarak açıklandı.

Stranger Things sezon yayın tarihleri

Netflix'te 15 Temmuz 2016'da yayına başlayan Stranger Things dizisinde 3 seonunu geride bıraktık ve 4. sezon merakla bekleniyor.

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon: Yakında...

Stranger Things oyuncuları

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.