Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? | Netflix'in orijinal dizisi Stranger Things için geri sayım sürüyor. Stranger Things 4. sezon mrakla beklenirken Netflix'in sosyal medya hesabından dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanı görüp heyecanlanan dizi hayranları Stranger Things yeni sezon başladı mı? sorusunu sormaya başladı. Fragman milyonlarca kişiyi dizinin bu yaz ekranlara geleceği konusunda umutlandırdı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Stranger Things yeni sezon çıktı mı? İşte Stranger Things 4. sezona dair yeni gelişmeler...

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? | Netflix'in orijinal dizisi Stranger Things için geri sayım sürüyor. Stranger Things 4. sezon mrakla beklenirken Netflix'in sosyal medya hesabından dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanı görüp heyecanlanan dizi hayranları Stranger Things yeni sezon başladı mı? sorusunu sormaya başladı. Fragman milyonlarca kişiyi dizinin bu yaz ekranlara geleceği konusunda umutlandırdı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Stranger Things yeni sezon çıktı mı? İşte Stranger Things 4. sezona dair yeni gelişmeler...

ABD merkezli online dizi ve film üreticisi Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen ve hatta Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımları arasında yer alan Stranger Things'in 4. sezonuna ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Stranger Things'in 4. sezonu sezonu herkes tarafından merakla bekleniyor. Neflix Türkiye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım Stranger Things 4. sezon bekleyenleri heyecanlandırdı. Paylaşım sonrası Stranger Things hayranları Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Stranger Things yeni sezon çıktı mı? gibi soruları sormaya başladı.

STRANGER THİNGS YENİ SEZON BAŞLADI MI?

Stranger Things hayranları 4. sezonun gelmesini iple çekiyor. Tuhaf Şeyler'de 4. sezon Hawkins kasabasının dışında geçeceğe benziyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yayın tarihi bir hayli geciken dizinin 4. sezonuna dair yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda 11'in tekrar deney odasında olduğu görülüyor. Fragman ile birlikte dizinin yeni sezonun yakında geleceği umutları da yerşermiş oldu. Fragmandan sonra Stranger Things hayranları Stranger Things yeni sezon başladı mı sorusuna yanıt araştırmaya başladı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte yanıtı;

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin sevilen karakterlerinden Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard yeni sezona dair yeni detayları paylaştı. Fanmio adlı bir platformda dizinin geleceğine dair soruları yanıtlayan Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezon yayın tarihi ile ilgili yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiyi üzdü. Finn Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ile ilgili verdiği bilgi diziyi 2021 yazında bekleyen milyonlarca kişyi hayal kırıklığına uğrattı. Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ne zaman olacak sorusuna "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacak" dedi. Ancak dizinin yapımcıları ve Netflix'ten Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin resmi biraçıklama gelmedi. Dizinin 2021 son baharına doğru yayına girmesi muhtemel görünüyor.

STRANGER THİNGS 4. SEZON FRAGMAN (TÜRKÇE ALTYAZILI)

STRANGER THİNGS 4. SEZON ÇIKTI MI?

Fragmanı izleyen dizi hayranları "Stranger Things 4. sezon çıktı mı" sorusunu sormaya başladı. Stranger Things 4. sezon henüz çıkmadı. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna ise haberimizin devamında yanıt vereceğiz.

STRANGER THİNGS SEZONLARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Netflix'te 15 Temmuz 2016'da yayına başlayan Stranger Things dizisinde 3 seonunu geride bıraktık ve 4. sezon merakla bekleniyor.

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon: Yakında...

STRANGER THİNGS KONUSU

Stranger Things Netflix'te yayınlanan ABD bilim kurgu ve macera dizisidir. Dizi, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu edinir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

STRANGER THİNGS OYUNCU KADROSU

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray

Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Stranger Things yapımcılarından ve Stranger Things oyuncularından 4. sezon çıkış tarhinine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli olur olmaz sizi bilgilendireceğiz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.