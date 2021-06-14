Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te 15 Temmuz 2016'da ilk sezonu yayınlanmaya başladıktan günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen Stranger Things'in hayranları Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle Stranger Things 4. sezonun çekimleri bir süre ertelenmişti. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizi yapımcılarının ilerleyen günlerde Stranger Things 4. sezonun ne zaman yayınlanacağını açıklaması bekleniyor.

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te 15 Temmuz 2016'da ilk sezonu yayınlanmaya başladıktan günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen Stranger Things'in hayranları Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle Stranger Things 4. sezonun çekimleri bir süre ertelenmişti. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizi yapımcılarının ilerleyen günlerde Stranger Things 4. sezonun ne zaman yayınlanacağını açıklaması bekleniyor.

Netflix'in bilim kurgu ve macera dizisi Stranger Things gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile herkesin ilgisini çekti. Özellikle yaşı küçük kitle diziye çok büyük ilgi gösterdi. Peki 3. sezonun üzerinden yıllar geçmesine rağmen Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 3. sezonu 4 Temmuz 2019'da yayına girmişti. Aradan geçen zamana rağmen yeni sezonun gelmemesi dizi hayranlarını üzdü. Dizinin hayranları sürekli Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sormasına rağmen soruya net bir yanıt gelmedi. Salgından gelen gecikmeden dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizini en iyi ihtimale göre 2022 yılının yaz aylarında gösterime gelmesi bekleniyor. Ancak bu da sadece bir tahmin. Stranger Things 4. sezona ilişkin net bir tarih henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Stranger Things 4. sezona dair detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Stranger Things Netflix'in en çok izlenen dizisi

Stranger Things dizisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi. Stranger Things'in 3'üncü sezonu dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi olarak açıklandı.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.