Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4 sezon başladı mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu milyonlarca kişi tarafından dört gözle bekleniyor. Stranger Things 3. sezonun yayınlanmasının üzerinden 2 yılı geçti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler sekteye uğradı ancak dizinin hayranları daha fazla beklemek istemiyor. Netflix ve dizi yapımcılarından Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dizinini yeni sezonunun 2022 yılında mart yada nisan ayında gösterime girmesi bekleniyor. Stranger Things 4 sezon bir çok sürprizi de beraberinde getirecek.

Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4 sezon başladı mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu milyonlarca kişi tarafından dört gözle bekleniyor. Stranger Things 3. sezonun yayınlanmasının üzerinden 2 yılı geçti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler sekteye uğradı ancak dizinin hayranları daha fazla beklemek istemiyor. Netflix ve dizi yapımcılarından Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dizinini yeni sezonunun 2022 yılında mart yada nisan ayında gösterime girmesi bekleniyor. Stranger Things 4 sezon bir çok sürprizi de beraberinde getirecek.

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things'in 4. sezonu dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Netflix'te yayınlanmaya başladığı günden bu yana genç kitleyi etkilemeyi başaran Stranger Things dizisi kendine has hayran kitlesini de oluşturmuş durumda. Dizinin hayranları Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte Stranger Things 4 sezona ilişkin detaylar...

Stranger Things 4 sezon ne zaman başlayacak?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte dizi ve film çekimleri de uzun süre ertelendi. Stranger Things'in 4. sezon çekimleri de pandemiden nasibini aldı. Pandemi olmasıydı Stranger Things 4. sezon çoktan Netflix'te yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu. Tahminlere göre Stranger Things'in 4. sezonu, 2022'nin Nisan ayı içerisinde yayınlanacak.

Jim Hopper geri geliyor

Stranger Things'in Jim Hopper'ı David Harbour 4. sezonda yine izleyci ile buluşacak. Öldü izlenimi verilen Jim Hopper'ın Rusya'da bir zindanda olduğu fragmanlarda yayınlanmıştı. Hoper dizide Eleven'ın manevi babası, aynı zamanda kasaba şerifi olarak rol alıyordu. Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda karakter değişimi geçireceği açıklandı. David Harbour yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."

Stranger Things 3. sezon 4 günde 40.7 milyon kez izlendi

Stranger Things Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizi ilk sezonuyla birlikte hayran kitlesi oluşturdu. Stranger Things'in 3'üncü sezonu dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi olarak açıklandı.

Stranger Things sezon yayın tarihleri

Stranger Things 4 sezon merakla beklenirken dizinin 3 sezonu geride kaldı. İşte Stranger Things sezonlarının yayınlandığı tarihler...

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon: Tahmini Nisan 2022

Stranger Things Fragman



Stranger Things yeni sezon başladı mı?

Stranger Things 4. sezon henüz başlamadı. Dizinin 2022'nin ikinci çeyreğinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

Stranger Things oyuncuları

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.