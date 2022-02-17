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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon Netflix'te yayınlandı mı?

Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon Netflix'te yayınlandı mı?

Online dizi ve film platformu Netflix'in sosyal medya hesabından Stranger Things paylaşımı yapıldı. Paylaşımın ardından Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon Netflix'te yayınlandı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? soruları dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Thing'in 4 yeni sezonunun başlangıç tarihi milyonlarca kişi tarafından dört gözle bekleniyor.

51 Dakika Önce
2022-02-17 18:55:25
Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon Netflix'te yayınlandı mı?

Online dizi ve film platformu Netflix'in sosyal medya hesabından Stranger Things paylaşımı yapıldı. Paylaşımın ardından Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon Netflix'te yayınlandı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? soruları dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Thing'in 4 yeni sezonunun başlangıç tarihi milyonlarca kişi tarafından dört gözle bekleniyor.

Bilim kurgu türünde Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonuna ilişkin hareketli dakikalar yaşandı. Netflix Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşomda "buluşuyoruz" dedi. Bu paylaşım dizi hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Peki Stranger Things 4 sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon başladı mı?

Stranger Things 4 sezon çıktı mı?

Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Stranger Things 4. sezon yayın taihi oldukça gecikti. Stranger Things 4. sezonun 2022'nin Nisan ayında ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

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Stranger Things 4. sezon başladı mı?

Stranger Things 4. sezon henüz başlamadı. Stranger Things'in 4. sezonu için yapımcılardan ve Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

Stranger Things sezonları ne zaman başladı?

1 Sezon Bölüm 15 Temmuz 2016

2 Sezon Bölüm 27 Ekim 2017

3 Sezon Bölüm 4 Temmuz 2019

Stranger Things 4. sezon nasıl ve nereden izlenir?

Stranger Things 4. sezon izlemek için öncelikle Netflix abonesi olmanız gerekiyor. Netflix abonesi olan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapanlar buraya tıklayarak Netflix 4. sezonu izleyebilirler....

Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
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