Steven Spielberg'in yeni filmi bazı Arap ülkelerinde yasaklandı

Ünlü Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in 10 Aralık’ta gösterime girecek ‘Batı Yakası'nın Hikayesi’ (West Side Story) isimli müzikal filmi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da yasaklandı.

Steven Spielberg imzalı müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi' (West Side Story), bazı Arap ülkelerinde gösterilmeyecek.

1961 yapımı klasik müzikal film ‘Batı Yakası'nın Hikâyesi'nin Steven Spielberg tarafından hayata geçirilen yeniden çevrimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar'da yasaklandı.

Steven Spielberg ise henüz bu yasaklama hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kararın gerekçesi olarak ise sfilmin yeni versiyonu için trans bir karakter olarak yazılan ve non-binary oyuncu Iris Menas tarafından canlandırılan 'Anybodys' adlı karakter gösterildi.

Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığına göre, Disney ve 20th Century ortak yapımı film, sansür kuralları olan Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gösterim için onay alamadı.

Diğer ülkeler ise kendi sansür politakalarınca filmde değişiklikler yapmayı talep etse de Disney'den ret cevabı alınca filmi gösterime sokmama kararı aldı.

Son olarak geçtiğimiz aylarda yine Disney yapımı ‘Eternals' filmi, eşcinsellik temsili içermesi nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar da yasaklanmıştı.

Türkiye'de 10 Aralık'ta vizyona girecek olan Batı Yakası'nın Hikâyesi, Tony Kushner ve Arthur Laurents tarafından yazıldı. Filmde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Brian d'Arcy James gibi oyuncular yer alıyor.

Filmin konusu

Pulitzer ve Tony Ödülü sahibi Tony Kushner'ın kaleme aldığı senaryo ve usta sinemacı Steven Spielberg yönetmenliğinde bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story), klasik müzikali yeniden ele alıyor.

1957 yılında Broadway'i kasıp kavuran aynı isimli müzikalden uyarlanan ve sinemaya daha önce 1961 yılında çevrilmiş olan West Side Story, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.

Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d'Arcy James gibi isimlerin yer aldığı Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story), 10 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.