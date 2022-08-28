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Star Trek kadrosundan ölenlerin külleri uzaya fırlatılacak

60’lı yılların ünlü ABD dizisi Star Trek’in ölen oyuncularıyla ilgili kararı uzay uçuşu yapacak şirket açıkladı

19 Saat Önce
2022-08-28 09:05:42
Star Trek kadrosundan ölenlerin külleri uzaya fırlatılacak

ABD'de 60'lı yıllarda Enterprise uzay gemisiyle uzayın derinliklerini keşfeden ve mürettebatın serüvenlerini konu alan ünlü Star Trek dizisinin oyuncusu Nichelle Nichols, Temmuz ayında hayata veda etti.

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Nichols'ün külleri, geçen yıllarda hayata veda eden diğer üç Star Trek'linin külleriyle uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.

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Orijinal Start Trek'te 66 yılında ‘Teğmen Uhura' rolünü canlandıran Nichelle Nichols ilk siyahi televizyon yıldızlarından biri olmuştu. Bilim kurgu dizisindeki rolü nedeniyle sık sık ABD Uzay Ajansı NASA'nın etkinliklerine katılan Nichols'un küllerinin, bu yılın sonunda Vulcan Centaur roketiyle uzaya fırlatılacağı ve daha sonra uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.

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30 Haziran'da 89 yaşındayken hayata veda eden Nichols'e, geçen yıllarda hayata veda eden dizinin yapımcısı Gene Roddenberry, dizide çeşitli roller alan eşi Majel Barrett-Roddenberry ve ‘Scotty' karakterini canlandıran James Doohan'ın eşlik edeceği ifade edildi.

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Uçuşu gerçekleştirecek şirket yetkilileri dün yaptıklarını açıklamada, merhum Star Trek kadrosunun külleriyle birlikte 200'den fazla mesaj, kalıntı, kül ve DNA örnekleri içeren kapsüllerin uzayın derinliklerine fırlatılacağını belirtti.

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