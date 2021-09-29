Squid Game konusu nedir? Squid Game oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix'in orijinal dizisi Squid Game 17 Eylül'de yayınlanmaya başlandı. Dünya çapında milyonlarca hesap üzerinden izlenerek Netflix'in en çok izlenen diziler arasına girmeye aday olan Squid Game'in konusu insanlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Oldukça ilginç bir senaryoya sahip olan Squid Game, oyuncuların da yüksek performansı ile günler içinde tüm dünyada popüler oldu. Peki Squid Game dizisinin konusu nedir?

Squid Game konusu nedir? Squid Game oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix'in orijinal dizisi Squid Game 17 Eylül'de yayınlanmaya başlandı. Dünya çapında milyonlarca hesap üzerinden izlenerek Netflix'in en çok izlenen diziler arasına girmeye aday olan Squid Game'in konusu insanlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Oldukça ilginç bir senaryoya sahip olan Squid Game, oyuncuların da yüksek performansı ile günler içinde tüm dünyada popüler oldu. Peki Squid Game dizisinin konusu nedir?

Birbirinden orijinal içerikleri izleyicisi ile buluşturan Netflix'te 17 Eylül 2021'de yayınlanana Squid Game dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tüm dünyada popüler olan dizinin konusu ve oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dram ve hayatta kalma dizisi olan Squid Game 9 bölümden oluşan ilk sezonu ile izleyicilerden tam not aldı. Squid Game'in 2. sezonun ne zaman çıkacağı ise izleyicler tarafından merak ediliyor. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game konusu nedir?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

Squid Game dizisi Güney Kore yapımı hayatta kalma drama televizyon dizisidir.

Dizinin Türkçe adaı Kalamar Oyunu'dur. Dizinin başında kalamar oyunun nasıl oynandığı ve oyunda kalmak için ne tür zorluklara göğüs gerilmesi gerektiği anlatılmıştı. Squid Game dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Dizi Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetildi.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atmaya davet edilen 456 kişilik bir grubun hikayesini anlatıyor.

Squid Game oyuncuları kimler?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Oh Yeong-su Oh Il-nam

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Anupam Tripathi, Abdul Ali

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game 2. sezon çıkıştarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yayına girmesinin üzerinden henüz bi hafta geçti. Dizi tüm dünyada oldukça fazla sevildi ve yapımcılar izleyicilerden alması gereken mesajı aldı. İzleyiciler 2. sezonun gelmesini bekliyor. Dizinin yeni bölümünün gelmesi en az 1 seneyi bulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.