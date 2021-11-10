Squid Game'in yönetmeninden 2. sezon duyurusu

Squid Game dizisinin yazarı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonunun çekileceğini duyurdu. Squid Game’in yayımlandığı Netflix platformu ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Dizinin Los Angeles'ta düzenlenen özel gösteriminde konuşma yapan yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var” diye konuştu.

Yönetmen Dong-hyuk, 2. sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtirken şu anda plan aşamasında olduğunu açıkladı.

En çok izlenen dizi

Hwang Dong-hyuk, diziye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ikinci sezonun çekileceği iddialarını “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle doğruladı. Netflix dizisi Squid Game, 17 Eylül'de 9 bölümlük ilk sezonuyla geniş ilgi görmüştü.

Dizi, yayınlandığı tarihten bu yana çocuklara zihinsel ve psikolojik zararı olduğu gerekçesiyle tepki ve eleştirilere hedef olurken öte yandan dünya çapında izleyici kitlesi topladı.

Devamı gelecek duyurusu

Netflix'in açıkladığı verilere göre, dizi ilk ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Kısa sürede kaydedilen başarı nedeniyle kimi yorumcular dizinin devamı hakkında çeşitli görüşler ileri sürmüştü.

Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı açıklamada böyle bir diziyi tek başına hem yazıp hem de yönetmenin çok zor olduğunu ifade etmiş, bundan dolayı 2. sezon çekimleri için harekte geçmenin onu endişelendirdiğini belirtmişti. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belirsizken yönetmen Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunun çekileceği sözünü verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.