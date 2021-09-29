Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix'te 17 Eylül 2021 yılında yayınlanmaya başlanan Güney Kore yapımı hayatta kalma ve drama dizisi Squid Game yayınlandığı ilk günlerde milyonlarca kişi tarafından izlendi. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alam Squid Game'in yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeye aday olan Squid Game'in 2. sezonu için resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin başarısı yapımcıları ve senaristleri 2. sezonu çekmeye zorladığı gelen bilgiler arasında.

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix'te 17 Eylül 2021 yılında yayınlanmaya başlanan Güney Kore yapımı hayatta kalma ve drama dizisi Squid Game yayınlandığı ilk günlerde milyonlarca kişi tarafından izlendi. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alam Squid Game'in yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeye aday olan Squid Game'in 2. sezonu için resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin başarısı yapımcıları ve senaristleri 2. sezonu çekmeye zorladığı gelen bilgiler arasında.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal yapımı Squid Game gösterime girmesinin üzerinden henüz bir kaç gün geçmesine rağmen milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bir çırpıda diziyi bitiren izleyicileri yeni sezonun gelmesini dört gözle bekliyor. Para sıkıntısı çeken ve hayattan oldukça fazla tokat yiyen bir şöför para kazanmak için bir oyun dünyasına girer. Yüzlerce oyuncunun yer aldığı yarışmalarda birbirinden cazip ödüller ve ölüm riski yer alıyor. Ölüm ve ödül bağlamında ilerleyen bu heyecanlı dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak?

Squid Game'in yaratıcısı Dong-hyuk Hwang dizinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı? sorusuna yanıt veren Dong-hyuk Hwang şunları dile getirdi: "Squid Game 2 için pek planım yok. Düşüncesi bile yoruyor. Ama eğer 2. sezonu yapacak olsaydım kesinlikle bunu tek başıma yapmaya kalkmazdım." Dong-hyuk Hwang'in bu açıklaması dizinin 2. seoznunun çekilebileceği şeklinde yorumlandı.

Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı?

Squid Game 2. sezon henüz onay almadı. İzleyiciden gelen olumlu tepkiler dizinin 2. sezonunun gelebileceğini gösteriyor. Squid Game 2. sezon onayı alırsa çekimlere başlanacak. Ancak yeni sezonun 2 sene içinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Squid Game konusu nedir?

Kalamar Oyunu, Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen bir Güney Koreli hayatta kalma drama televizyon dizisidir.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ₩ (ABD) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atmaya davet edilen 456 kişilik bir grubun hikayesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

Squid Game oyuncuları kimler?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su Oh Il-nam olarak

Dışarıda ölmeyi beklemektense oyun oynamayı tercih eden beyin tümörü olan yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Hayatta kalan aile üyelerini ülkeden bulup geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak için oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi, Abdul Ali

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.