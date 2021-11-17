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Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin çıkış tarihi belli oldu mu? Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home nerede yayınlanacak? Spiderman No Way Home hayranları bu soruları internette sık sık aramaya başladı. Spiderman No Way Home hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...

29 Dakika Önce
2021-11-17 21:20:58
Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Efsane film dizisi Örümcek Adam'ın sinema tarihinde ilk kez mahallemizin sevimli kahramanının maskesi düşecek ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek riskleri arasında ayrım yapamayacak.

Kahramanımız, Doktor Strange'den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alacak ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlayacak.

Milyonlarca hayran tarafından ülkemizde de takip edilen Spiderman No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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