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South Park 25. sezonuyla sevenleriyle buluşuyor

İlk sezonu 1997'de başlayan animasyon serilerinden South Park, 25. sezonu ile ekranlara geri dönüyor.

51 Dakika Önce
2022-01-20 15:40:11
South Park 25. sezonuyla sevenleriyle buluşuyor

İlk kez 1997 yılında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana bir fenomen haline gelen animasyon dizisi South Park, 25. sezonla ekrana dönüyor. Yeni sezon, altı bölümden oluşuyor.

Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlanan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınladı.

Comedy Central, South Park'ın 25'inci sezonunun 2 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu.

30'uncu sezona kadar devam edeceği şimdiden belli olan South Park için Comedy Central şirketi, 900 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Anlaşma, diziyi temel alan 14 orijinal filmi de içeriyor.

Altı yıllık dönemi kapsayan anlaşma, dizinin yaratıcıları ile MTV Entertainment Studios arasında yapıldı.

South Park'ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak.

Ortak yaratıcılar Matt Stone ve Trey Parker, Anne Garefino ve Frank C. Agnone II ile birlikte South Park'ın yapımcılığını üstlendi. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell ve Vernon Chatman baş yapımcılar. Christopher Brion, South Park Digital Studios'un yaratıcı yönetmeni. .

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