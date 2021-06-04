DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İlk yenilgilerden ilk şampiyonluklara
Payitaht Abdülhamit son bölümü mü yayınlandı? Payitaht neden final yaptı?
Nurkan Aydoğan “Bankacılık Sektöründe Çok Yönlü Olmanın Önemli”
Son Yaz'dan dizisinden kötü haber… Hayranları ayrılığa üzüldü
Zonguldak'ın yeni simgesi
Dobermanların isim babası bir Alman
Karadenizli sanatçı Volkan Konak kimdir, kaç yaşındadır?
Kongrede Türkiye'yi böyle böldüler!
Facebook’tan ''Trump'' kararı: 2023'e kadar açılmayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi açıkladı
Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor?
10 kişiden 8'i 'çevreyi değiştiririm' diyor
Müritlerini 'kurban eden' veli
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Rus Medyası: “Polonya’da Türklerin “Büyük Turan” çıkarları destekleniyor”

Son Yaz'dan dizisinden kötü haber… Hayranları ayrılığa üzüldü

FOX tv ekranlarında severek izlenen dizisi Son Yaz'da Canan karakterine haat veren Funda Eryiğit'in ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti. Sevilerek izlenen diziden bir üzücü haber daha geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.06.2021 22:00:05
Son Yaz'dan dizisinden kötü haber… Hayranları ayrılığa üzüldü

FOX için çekeceği Son Yaz dizisi sezon arası veriyor.

İlgiyle izlenen diziden Funda Eryiğit'in ayrılacağı gündeme gelmişti.

Son Yaz'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin savcısı Ali Atay'ın da diziye veda edeceği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için efsane dizi olan Leyla ile Mecnun'u tekrar çekeceği dizi gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu durumda Leyla ile Mecnun'un vazgeçilmez oyuncusu olan Ali Altay'ın Son Yaz dizisinden ayrılacağı da güçlenmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş