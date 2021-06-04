Son Yaz'dan dizisinden kötü haber… Hayranları ayrılığa üzüldü

FOX tv ekranlarında severek izlenen dizisi Son Yaz'da Canan karakterine haat veren Funda Eryiğit'in ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti. Sevilerek izlenen diziden bir üzücü haber daha geldi.

FOX için çekeceği Son Yaz dizisi sezon arası veriyor.

İlgiyle izlenen diziden Funda Eryiğit'in ayrılacağı gündeme gelmişti.

Son Yaz'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin savcısı Ali Atay'ın da diziye veda edeceği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için efsane dizi olan Leyla ile Mecnun'u tekrar çekeceği dizi gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu durumda Leyla ile Mecnun'un vazgeçilmez oyuncusu olan Ali Altay'ın Son Yaz dizisinden ayrılacağı da güçlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.