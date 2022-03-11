Son Nefesime Kadar final mi olacak? Son Nefesime Kadar dizisi 5. bölüm final

Son Nefesime Kadar final mi olacak? Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın olduğu Son Nefesime Kadar dizisinin 5. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Peki sevilen dizi gerçekten final mi yapacak? İşte merak edilen detaylar...

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın olduğu Son Nefesime Kadar dizisinin 5. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Peki sevilen dizi gerçekten final mi yapacak? İşte merak edilen detaylar...

Son Nefesime Kadar final mi olacak?

İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime kadar dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Dizinin reytinglerinin yeterli olmaması sebebiyle dizi 5. bölümde final yapacak

Son Nefesime Kadar Konusu

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.



Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.



Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.



Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer. .