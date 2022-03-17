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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Son Nefesime Kadar 4. bölüm izle | Fox TV Son Nefesime Kadar final bölümü izle | Son Nefesime Kadar neden bitti?

Son Nefesime Kadar 4. bölüm izle | Fox TV Son Nefesime Kadar final bölümü izle | Son Nefesime Kadar neden bitti?

Son Nefesime Kadar 4. bölüm izle | Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinin 4. bölümünde final kararı alındı. Diziyi sevenler bu duruma isyan ettiler. İşte Son Nefesime Kadar 4. bölüm linki ve dizinin bitme sebebi...

2 Saat Önce
2022-03-17 18:48:12
Son Nefesime Kadar 4. bölüm izle | Fox TV Son Nefesime Kadar final bölümü izle | Son Nefesime Kadar neden bitti?

Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinin 4. bölümünde final kararı alındı. Diziyi sevenler bu duruma isyan ettiler. İşte Son Nefesime Kadar 4. bölüm linki ve dizinin bitme sebebi...

Son Nefesime Kadar 4. bölüm final izle

Fox TV'nin dizisi Son Nefesime Kadar'ın son ve final bölümü olan 4. bölümünü izlemek için linke tıklayın. SON NEFESİME KADAR 4. BÖLÜM LİNKİ...

Son Nefesime Kadar 4. bölüm final özeti

Ferzan yaşanan olaylar sonrası yıllar önce Mihri'den ayrılmasının bir hata olduğunu anlar ve bir karar verir. Gökçe'den ayrılacak ve tekrar Mihri'yle birlikte olacaktır. Ferzan'ın bu kararı Mihri'de beklediği karşılığı bulamaz ve Mihri'den sert bir tepki alır. Keza Mihri tüm dikkatini Umut'a vermek istemektedir. Babasıyla yaşadığı travmatik macera sonrası Umut okula yeni tayini çıkan öğretmeni sayesinde nihayet eski mutlu günlerine dönmüştür. Mihri yeni öğretmene içten içe minnet duysa da, kendisini bekleyen tehlikeden bihaberdir.

Son Nefesime Kadar neden bitti?

Son Nefesime Kadar dizisi reytinglere takıldı. Dizinin sevenleri duruma isyan etse de, yeteri kadar izlenmediği için final kararı aldı ve dizi 4. bölümde bitti.

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