Son Nefesime Kadar 3. bölüm tek parça full HD izle | Fox TV Son Nefesime Kadar yeni bölüm

Son Nefesime Kadar 3. bölüm tek parça full HD izle | Çiçeği burnunda dizi Son Nefesime Kadar, yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca izleyiciye ulaştı. Sevda'nın ölümünden sonra toparlamaya çalışan Mihri'nin düşünceleri, seyirciyi üzdü. Peki ama Son Nefesime Kadar'ın 3. bölümünde neler oldu? Fox TV Son Nefesime Kadar yeni bölüm linki...

Çiçeği burnunda dizi Son Nefesime Kadar, yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca izleyiciye ulaştı. Sevda'nın ölümünden sonra toparlamaya çalışan Mihri'nin düşünceleri, seyirciyi üzdü. Peki ama Son Nefesime Kadar'ın 3. bölümünde neler oldu? Fox TV Son Nefesime Kadar yeni bölüm linki...

Son Nefesime Kadar 3. bölüm tek parça full HD izle

Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan son bölümünü izlemek için linke tıklayınız. SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM LİNKİ...

Son Nefesime Kadar 3. bölüm özeti

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır. Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur. Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir. Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

Son Nefesime Kadar konusu ne?

''Son Nefesime Kadar''; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. .