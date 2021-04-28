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Son 20 yılda damga vuran Türk dizileri

Son 20 yılda yayınlanmış ve televizyona kitlenmemizi sağlayan pek çok dizi kayıtlara geçti. İşte o listeden bir çoğu…

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28.04.2021 19:29:31
Son 20 yılda damga vuran Türk dizileri

Türk televizyon tarihinde bir çok dizi kayıtlara geçti. Pek çoğu da izlenme rekorları kırdı. Bugüne kadar en çok sevilen ve izlenen dizi kayıtlara TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul olarak geçti.

İkinci sırayı ise Kurtuluş Osman dizisi izlerken üçüncü sırada ise Osmanlı dizisi yer aldı.

Dördüncü sıraya baktığımızda yine karşımıza tarihle ilgili bir dizi çıkıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Payitaht Abdülhamit bulunuyor.

Liste video gösterim oranları üzerinden belirlendi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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