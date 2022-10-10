Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizinden öldü

Transformers'ta Optimus'u seslendiren ve 'Ben Optimus Prime' repliği ile sesi kulaklara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayata veda etti.

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve filmlerde sesiyle hafızalara yer edinen seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni Ayhan Kahya 64 yaşındaydı.

1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak kariyerine başladı.

İlerleyen yıllarda seslendirme çalışmalarına başlayan Kahya, kariyerine yüzlerce dizi, sinema filmi ve reklam sığdırdı.

'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazındı.

38 dile çevrilen filmde sesinin kalınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmayan tek seslendirme sanatçısıydı.

64 yaşındaki Ayhan Kahya, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

NTV