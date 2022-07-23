Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm izle | Youtube Seni Kalbime Sakladım 4.bölüm tek parça full HD izle
Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm izle | Yeni bölümüyle Seni Kalbime Yazdım dizisi çok sevildi. Zeynep'in gün grubuna katılma sahnesi izleyenleri kırdı geçirdi. İşte Youtube Seni Kalbime Sakladım 4.bölüm tek parça full HD izle linki...
2022-07-23 10:24:14
Yeni bölümüyle Seni Kalbime Yazdım dizisi çok sevildi. Zeynep'in gün grubuna katılma sahnesi izleyenleri kırdı geçirdi. İşte Youtube Seni Kalbime Sakladım 4.bölüm tek parça full HD izle linki...
Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm izle
Seni Kalbime Sakladım dizisinin 4. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...
Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar. Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer.
Seni Kalbime Sakladım oyuncu kadrosu ve karakterler
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisinin oyuncuları;
- Sevda Erginci - Zeynep Gören
- Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz
- Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz
- Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz
- Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz
- Evren Duyal - Firuze/Firu
- Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören
- Gülseren Gürtunca - Adalet Gören
- Tarık Ündüz - Canberk
- Berke Üsdiken - Güven
- Ali Öner - Mete
- Emre Taşkıran - Pamir
- Derda Yasin Yanal - Olcay
- Sibel Aytan - Suzan/Suzi
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