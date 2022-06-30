Seni Kalbime Sakladım 1. bölüm tek parça izle | TRT 1 Seni Kalbime Sakladım ilk bölüm izle

Seni Kalbime Sakladım 1. bölüm tek parça izle | Fragmanıyla merak uyandıran Seni Kalbime Sakladım dizisinin her detayı araştırılıyor. Peki dizinin ilk bölümünde neler oldu? Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler, dizi hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? İşte TRT 1 Seni Kalbime Sakladım ilk bölüm izle..

Fragmanıyla merak uyandıran Seni Kalbime Sakladım dizisinin her detayı araştırılıyor. Peki dizinin ilk bölümünde neler oldu? Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler, dizi hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? İşte TRT 1 Seni Kalbime Sakladım ilk bölüm izle..

Seni Kalbime Sakladım 1. bölüm tek parça izle

Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Seni Kalbime Sakladım yönetmen ve senaristi kim?

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini, Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın senaryosunu yazdığı Seni Kalbime Sakladım dizisi her perrşembe akşamı yayınlanıyor.

Seni Kalbime Sakladım oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosu; Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimlerden oluşuyor.