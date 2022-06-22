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Senden Daha Güzel 3. bölüm full izle | Fox Tv Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle

Senden Daha Güzel 3. bölüm full izle | Fox Tv ekranında izleyicisiyle buluşan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümünü seyirci iple çekiyor. Peki son bölümde neler oldu? Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle...

3 Saat Önce
2022-06-22 16:56:14
Senden Daha Güzel 3. bölüm full izle | Fox Tv Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle

Fox Tv ekranında izleyicisiyle buluşan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümünü seyirci iple çekiyor. Peki son bölümde neler oldu? Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle...

Senden Daha Güzel 3. bölüm full izle

Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir'in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya'nın Pervin'in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Efsun, Emir'in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya'nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar. Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Senden Daha Güzel dizisi başrollerinin adı ne?

Senden Daha Güzel dizisinin başrollerinde Cemre Baysal ve Burak Çelik yer alıyor. Dizide oyuncular; Efsun Armağan ve Emir Demirhan karakterlerini canlandırıyorlar.

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