DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1113 ₺

EURO

18,0195 ₺

ALTIN

1.029,96 ₺

BİST

2.543,10 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Senden Daha Güzel 1. bölüm izle | Fox Tv Senden Daha Güzel ilk bölüm seyret

Senden Daha Güzel 1. bölüm izle | Fox Tv Senden Daha Güzel ilk bölüm seyret

Senden Daha Güzel 1. bölüm izle | Tanıtımlarıyla büyük bir merak uyandıran Senden Daha Güzel dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Sevilen oyuncu Cemre Baysel'in hız kesmeden yeni bir dizide kendini göstermesi heyecanlandırdı. Peki ama ilk bölüm nasıldı? Senden Daha Güzel konusu ne ve neler yaşandı? Dizinin oyuncuları kimler? İşte merak edilen Senden Daha Güzel dizisinin detayları...

30 Dakika Önce
2022-06-12 12:29:56
Senden Daha Güzel 1. bölüm izle | Fox Tv Senden Daha Güzel ilk bölüm seyret

Tanıtımlarıyla büyük bir merak uyandıran Senden Daha Güzel dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Sevilen oyuncu Cemre Baysel'in hız kesmeden yeni bir dizide kendini göstermesi heyecanlandırdı. Peki ama ilk bölüm nasıldı? Senden Daha Güzel konusu ne ve neler yaşandı? Dizinin oyuncuları kimler? İşte merak edilen Senden Daha Güzel dizisinin detayları...

Senden Daha Güzel 1. bölüm izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Senden Daha Güzel konusu

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

Senden Daha Güzel dizisinin senaristi ve yönetmeni kim?

Yapımı Gold Film tarafından, yapımcılığı ise Faruk Turgut tarafından yapılan Senden Daha Güzel dizisi yayınlandı. Dizinin yönetmeni Deniz Koloş ve senaristi ise Ayşe Üner Kutlu.

Senden Daha Güzel oyuncuları kimler?

Dizinin başrollerinde, başroller Cemre Baysel ve Burak Çelik bulunuyor.

Senden Daha Güzel dizisinde; Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş