Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin'li “Reflection (Akis)” 23 Eylül'de vizyonda

Yönetmen İlker Savaşkurt’un, 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık görülen ikinci filmi “Reflection (Akis)”, 23 Eylül Cuma günü vizyona girmeye hazırlanıyor.

Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam, İbrahim Aköz gibi önemli isimlerin rol aldığı “Reflection”, İngilizce olarak çekilen bir Türk filmi olma özelliği taşırken Mehmet Kala imzalı sıradışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor.

İstanbul'un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların yalanlar, yüzleşmeler ve erken bir kıyamet etrafında birleşen hikâyesini anlatıyor.