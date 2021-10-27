Selahaddin Eyyubi dizisine Pakistan'dan yoğun ilgi

Akli Film'in sahibi Türk yapımcı Emre Konuk, Türkiye-Pakistan ortak yapımı Selahaddin Eyyubi’nin hayatını konu alacak dizide oynamak için Pakistan'dan 10 binin üzerinde başvuru aldıklarını bildirdi.

İş ortaklarının davetiyle birkaç günlüğüne Pakistan'a gelen Akli Film'in sahibi Türk yapımcı Emre Konuk, iki ülkenin ortak yapımı projeye, Türk sinema sektörünün geldiği noktaya ve Pakistan izlenimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Konuk, Selahaddin Eyyubi projesinin görüşme ve oyuncu seçmelerini yapmak için Pakistan'a geldiklerini belirterek Başbakan İmran Han başta olmak üzere çeşitli üst düzey isimlerle görüştüklerini ve sinema endüstrisi ile kültür dünyası üzerine fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Han'ın kendilerine Selahaddin Eyyubi hayranı olduğunu söylediğini aktaran Konuk, "Başbakan Han, bu projenin dünyada ses getireceğine ve genç nesiller için projenin ayrıca çok değerli olacağına inandığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Konuk, dizinin Türkiye'de inşa edilen platolarda çekileceğini, plato ve senaryo çalışmalarının devam ettiğini bildirerek "Uluslararası bir iş olması için dünyanın farklı yerlerinden oyuncuları bu projede görmek istiyoruz. Pakistan'dan dizimizde oynamak için 10 binin üzerinde başvuru aldık." dedi.

"Türk yapım şirketleri kendini ispatladı" vurgusu

Türk yapım şirketlerinin özellikle son 10 yılda başarılarını tüm dünyaya ispatladıklarını vurgulayan Konuk, "Türk şirketleri dünyada sinema endüstrisine yön veren bir konuma geldi ve bu sebeple dünyanın farklı ülkelerinden teklifler alıyoruz." diye konuştu.

Konuk, Türk yapım şirketlerinin profesyonellik, deneyim, araştırma ve her alanda daha iyiye ulaşabilmek için çok çalışmayı şiar edindiğini ve gelen tekliflerde bunların etkili olduğunu söyledi.

Selahaddin Eyyubi'nin sadece İslam alemi için değil, tüm insanlık için önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Konuk, Pakistanlı iş ortaklarıyla da bu ortak paydada buluştuklarına ve bu sebeple bir araya geldiklerine işaret etti.

Konuk, Pakistan halkının Türk milletine yaklaşımını "çok misafirperver, kucaklayıcı ve samimi" bulduklarını belirterek bu durumdan çok memnun olduklarını kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.